В Новосибирске разработали акустические мониторы для студий звукозаписи

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Акустические мониторы ближнего поля, обеспечивающие высококачественное воспроизведение звука в студиях звукозаписи, разработали в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Мониторы ближнего поля используются в студиях звукозаписи для работы над нюансами микса, например, при сведении и мастеринге. Также их применяют на радио и телевидении для контроля звука при монтаже и выдаче в эфир.
«В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработан опытный образец студийных акустических мониторов ближнего поля, обеспечивающих высококачественное воспроизведение звука. Разработка, созданная преимущественно на основе компонентов российского производства, по своим характеристикам сопоставима с зарубежными аналогами, а в некоторых аспектах даже превосходит их», — сообщили в пресс-службе.
По словам одного из авторов исследования Максима Шушнова, мониторы ближнего поля, в отличие от обычных акустических колонок, предназначены для работы со звуком на небольшом расстоянии (1,5−2 метра) и призваны выявить самые даже малозаметные недостатки записи. Это позволяет звукорежиссеру выполнять на высоком профессиональном уровне корректировку обрабатываемого материала.
Он отметил, что идея создания собственных мониторов возникла в связи с увеличением стоимости профессионального оборудования из-за ухода с рынка иностранных брендов. А доступные к приобретению модели азиатских брендов часто не соответствуют требованиям к качеству. Команда СибГУТИ полностью с нуля разработала свой конструктив электронных схем и функциональных блоков активных мониторов: активные фильтры и усилители с минимальным уровнем искажений, корпус с вибропоглощением, выполнила модификацию динамических головок для их применения в проекте.
«Основными проблемами были отсутствие готовых методик проектирования студийных мониторов и крайне ограниченная доступность отечественных компонентов. В ходе работ мы использовали нестандартные схемотехнические решения для компенсации дефицита современных микросхем, тестировали компоненты, характеристики которых не всегда соответствовали заявленным, и, конечно же, самостоятельно разрабатывали печатные платы», — пояснил Шушнов. Результаты исследований будут включены в «справочник решений» — базу данных проверенных конструкций, актуальную в условиях санкций. Планируется, что разработанные мониторы планируется использовать в созданной в вузе лаборатории, где будут готовить высококлассных звукооператоров и звукорежиссеров.