В Новосибирске разработали акустические мониторы для студий звукозаписи

«Основными проблемами были отсутствие готовых методик проектирования студийных мониторов и крайне ограниченная доступность отечественных компонентов. В ходе работ мы использовали нестандартные схемотехнические решения для компенсации дефицита современных микросхем, тестировали компоненты, характеристики которых не всегда соответствовали заявленным, и, конечно же, самостоятельно разрабатывали печатные платы», — пояснил Шушнов. Результаты исследований будут включены в «справочник решений» — базу данных проверенных конструкций, актуальную в условиях санкций. Планируется, что разработанные мониторы планируется использовать в созданной в вузе лаборатории, где будут готовить высококлассных звукооператоров и звукорежиссеров.