В Красноярске к 400-летию города планируют построить «Суриков-центр»

Согласно условиям контракта, победитель торгов должен начать работы 1 августа текущего года. В настоящее время на участке проходят археологические раскопки, которые являются обязательным этапом перед началом строительства. На этой территории уже были обнаружены два культурных слоя, и археологи продолжат свои исследования до конца июня. Июль станет переходным периодом, чтобы подрядчик смог подготовиться к началу работ.