В Красноярске к 400-летию города планируют построить «Суриков-центр»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Администрация Красноярска объявила о начале поиска подрядчика для возведения культурного центра «Суриков-центр», который станет значимым проектом к 400-летию города и приурочен к 180-летию великого художника Василия Сурикова.
Проект включает строительство двухэтажного здания с цокольным этажом, оснащенного современным оборудованием и техникой, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Согласно условиям контракта, победитель торгов должен начать работы 1 августа текущего года. В настоящее время на участке проходят археологические раскопки, которые являются обязательным этапом перед началом строительства. На этой территории уже были обнаружены два культурных слоя, и археологи продолжат свои исследования до конца июня. Июль станет переходным периодом, чтобы подрядчик смог подготовиться к началу работ.
«Суриков-центр будет полностью готов к концу июня 2027 года», — сообщил Сергей Шикунов, заместитель главы города и руководитель департамента градостроительства.
Культурное пространство разместится рядом с музеем-усадьбой Сурикова на улице Марковского, 73. Декоративный фасад здания будет выполнен из алюминиевых кассет, которые будут чередоваться в шахматном порядке с различным наклоном, создавая эффект цветных мазков. Новый центр предоставит городу дополнительные возможности для культурной жизни, включая выставки самых крупных полотен художника.
Ранее рассказывали, что на Предмостной площади построят Дворец молодежи.