Без таблеток. Врач Бережанский назвал 6 главных правил закаливания детей

Начало лета — самое время для закаливания ребенка. Тепло, простуд уже меньше, а природных факторов, которые можно использовать для укрепления иммунитета, больше.
Как правильно проводить закаливающие процедуры, чтобы они принесли пользу? Об этом aif.ru рассказал врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», доктор медицинских наук Павел Бережанский.
Что это дает
Про закаливание писали еще древние лекари. Авиценна посвятил этому большой раздел в своем «Каноне врачебной науки». На Руси монах-летописец Нестор описывал, как правильно париться в бане, купаться в холодной воде, чтобы бороться с нездоровьем. Известно, что скифы всех своих новорожденных купали в холодной воде. Среди отечественных медиков основоположником закаливания считается С. Г. Забелин, который утверждал, что детей полезно мыть холодной водой.
С помощью закаливания мы обучаем наш иммунитет работать лучше. А дети постарше также тренируют выносливость, координацию движений, повышают стрессоустойчивость.
Главные правила
1. Консультация педиатра.
Перед тем как начинать, стоит посетить врача. Дети разные. Выбор наиболее подходящих методов закаливания зависит от состояния нервной системы, наличия сосудистых изменений. Кому-то из детей требуется начать прохладной водой, закончить теплой. А кому-то — наоборот.
Есть простой тест, который поможет это определить — дермографизм. Нужно провести ручкой или подобным предметом по брюшной стенке — в области пресса. Если появляется белая полоска, значит, повышен тонус симпатической нервной системы, в этом случае закаливание заканчиваем более теплой водой. Если остается выраженный красный след, значит, процедуры лучше заканчивать чуть более прохладной водой.
2. Полное здоровье ребенка.
Нельзя проводить закаливания при остром заболевании, в течение двух недель после болезни, в случае хронических заболеваний, особенно связанных с сосудами, нервной системой. Также процедуры нужно отложить, если у ребенка плохое самочувствие, усталость или вялость. Чуть повышенная — субфебрильная — температура тоже является противопоказанием. Стоит помнить, что у малышей температура поднимается в шесть-семь часов утра и в шесть-семь часов вечера. В это время закаливание также не проводится.
3. Постепенность.
Закаливание начинается при плюс 35−36 градусах воды. Далее каждые три-четыре дня понижаем температуру на один градус. Минимальная температура для детей до трех лет — 28 градусов, до шести лет — 25 градусов, более старших и подростков — 18−22 градуса. Длительность процедур также увеличиваем постепенно, но не более 12 минут. Если ребенок болел, после выздоровления делаем перерыв и возвращаемся к началу, чтобы не подвергать организм резкому стрессу.
4. Систематичность.
Разовые процедуры пользы не принесут. Обязательно проводить их каждый день в одно и то же время, чтобы организм и внутренние биологические часы настроились соответствующим образом.
5. Локальность.
У маленьких детей допустимо только местное закаливание. Целиком тело в холодную воду не окунаем — только ручки или ножки. Например, можно во время купания поставить рядом тазик с более прохладной водой или использовать детские игрушки: ведерки и другие.
6. Позитивный настрой и игра.
Обязательно хвалите ребенка за то, что он выдержал воду немного прохладнее в течение дополнительных, скажем, 30 секунд. Со школьниками важно беседовать о пользе закаливания, выбирать вместе с ними методы. В идеале закаливанием стоит заниматься всем членам семьи, а не только детям. Тогда у ребенка это станет естественной привычкой и образом жизни.
Какие бывают закаливания
- Воздушные ванны. Они подходят всем детям с рождения. Ребенок некоторое время лежит в кроватке или коляске без одежды. Для детей постарше воздушные ванны можно несколько видоизменить. Если в вашем доме несколько комнат, проветрите одну перед утренним пробуждением ребенка так, чтобы температура воздуха в помещении стала на два-три градуса ниже. Ребенок просыпается, проходит через эту прохладную комнату — буквально три-четыре секунды, этого хватает как воздушного закаливания, потому что стимулируется вегетативная нервная система.
- Обтирания и контрастные обливания. Подойдут дошкольникам. Проводятся только
- местно — руки, ноги. Целиком тело не обтираем.
- Общий контрастный душ. Можно попробовать с девяти-десяти лет. Перепад температур должен быть несильным. До периода полового созревания не создаем стресс растущему организму.
- Солнечные ванны. Загорать тоже начинаем с незначительного времени. В первый раз достаточно пяти-десяти минут, увеличиваем на пять-десять минут в день. Максимально можно довести до одного-двух часов в день. Каждые полчаса — перерыв в тени.
Плавание, прогулки на свежем воздухе — это тоже варианты полезного закаливания.
- Ходьба босиком. Ребенок должен ходить без обуви по разным поверхностям. Это стимулирует рефлексогенные точки на стопе. В восточной медицине считается, что, воздействуя на стопы, вы влияете на дыхательный тракт. Неслучайна закономерность: если у ребенка насморк, ноги надо держать в тепле, а чтобы сопли не потекли, надо чаще бегать босиком. Ходьба без обуви дает своеобразный массажный эффект, за счет чего помогает укреплять связки и мышцы ног, голеностопный сустав, улучшать кровообращение в мелких сосудах ног.
По чему можно ходить
- Песок. Подходит даже для совсем маленьких. Такая ходьба развивает все мышцы ног, потому что приходится напрягать и голеностоп, и бедро.
- Скошенная трава. Дает расслабляющий и массажный эффект. Начинаем с середины июня или с июля, когда прогреется земля, чтобы ребенок не получил переохлаждение. После такой прогулки обязательно осмотрите ноги ребенка на наличие клещей и других животных.
- Галька. Отличная профилактика плоскостопия, так как укрепляется свод стопы, развитие координации: наступая на разные камешки, ребенок пытается удержать равновесие. Для начала выбирайте самую мелкую гальку, постепенно увеличивая размер камешков.