Без таблеток. Врач Бережанский назвал 6 главных правил закаливания детей

Нельзя проводить закаливания при остром заболевании, в течение двух недель после болезни, в случае хронических заболеваний, особенно связанных с сосудами, нервной системой. Также процедуры нужно отложить, если у ребенка плохое самочувствие, усталость или вялость. Чуть повышенная — субфебрильная — температура тоже является противопоказанием. Стоит помнить, что у малышей температура поднимается в шесть-семь часов утра и в шесть-семь часов вечера. В это время закаливание также не проводится.