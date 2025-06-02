Нелегальная добыча золота в Амазонии резко ускоряет осушение почв

Исследователи изучили экологические последствия использования этой методики добычи золота при помощи беспилотников, радаров и наземных почвоведческих приборов, что помогло им раскрыть ранее неизвестный фактор, мешающий восстановлению лесов. Оказалось, что песок и прочие отбросы золотодобычи пропускают через себя воду в сто раз быстрее, чем нормальный грунт Амазонии, и при этом они примерно в пять раз быстрее теряют влагу по сравнению с первозданными лесами в Перу.