Нелегальная добыча золота в Амазонии резко ускоряет осушение почв

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Международный коллектив экологов выяснил, что восстановление лесов Амазонии после нелегальной добычи золота протекает особенно медленно по той причине, что самый популярный метод извлечения металла из грунта ведет к сильному осушению почвы и ее прогреву до высоких температур. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета Южной Калифорнии (USC).
«Мы давно знаем, что деградация почвы замедляет восстановление лесов, однако в данном случае мы столкнулись с другим феноменом. Добыча золота осушает местные земли, в результате чего условия в вырубленных амазонских лесах становятся особенно неблагоприятными для роста новых деревьев», — пояснил профессор USC Джошуа Уэст, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу во время наблюдений за восстановлением амазонских лесов в перуанском регионе Мадре де Диос, где в последние десятилетия нелегальные золотодобытчики часто вырубают крупные лесные массивы для добычи золота при помощи так называемого земленасосного метода. В его рамках верхние слои грунта разрушаются при помощи мощной водной пушки, способной вырабатывать потоки воды высокого давления.
Эти потоки вымывают верхний слой почвы и размягчают скрытые под ним слои осадочных отложений, внутри которых присутствуют частицы золота. Это золото извлекается из разрушенной почвы при помощи рудопромывальных желобов, в результате чего вместо нормальной почвы на месте вырубленных лесных массивов образуются гигантские «грязевые пруды» и груды песка высотой в десятки метров.
Исследователи изучили экологические последствия использования этой методики добычи золота при помощи беспилотников, радаров и наземных почвоведческих приборов, что помогло им раскрыть ранее неизвестный фактор, мешающий восстановлению лесов. Оказалось, что песок и прочие отбросы золотодобычи пропускают через себя воду в сто раз быстрее, чем нормальный грунт Амазонии, и при этом они примерно в пять раз быстрее теряют влагу по сравнению с первозданными лесами в Перу.
Проведенные исследователями замеры показали, что последнее связано с тем, что груды песка и грунта прогреваются под действием лучей Солнца до 60 градусов Цельсия. Подобные температуры и общий недостаток воды не позволяют растениям нормально развиваться даже в тех случаях, когда их специально высаживают природоохранные службы и активисты. Понимание этого, как надеются ученые, поможет создать подходы, способствующие восстановлению лесов Амазонии.