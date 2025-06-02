В Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

В этом году фестиваль «Красная площадь» пройдет в 11-й раз. Главной темой станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. О цене мирного неба над головой поразмышляют на 14 площадках.
- «Художественная литература».
- «Поэзия».
- «Детская и учебная литература».
- «Нон-фикшен».
- «Регионы России и Республика Беларусь».
- «Малая сцена».
- «Библиотека».
- «Музейная линия».
- «Комиксы».
- «Антикварная и букинистическая книги».
- «История Отечества».
- «Литературная гостиная».
- «Пространство чтения: территория будущего».
- «Главная сцена».
Фестиваль откроется концертом, который приурочат к 225-летию публикации «Слова о полку Игореве», в исполнении симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением народного артиста Юрия Башмета.
6 июня посвятят Александру Пушкину. В этом году исполнилось 200 лет со дня публикации первой главы романа в стихах «Евгений Онегин». Когда, где и при каких обстоятельствах поэт начал работу над произведением, какие люди стали прототипами главных героев, как приняли историю молодого повесы критики и читатели, какие приметы времени скрылись между строк знаменитого текста — расскажет научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина Ольга Устинова. Не обойдется и без премьер: романсы на стихи писателя прозвучат в исполнении современного композитора Надежды Колесниковой.
Особое внимание уделят юбилеям мэтров русских прозы и поэзии — 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова и 130-летию со дня появления на свет Сергея Есенина. Гостей ждут презентации новых изданий, литературные чтения и театральные постановки.
Впервые организуют площадку для непрерывных поэтических выступлений. Также гости «Красной площади» встретятся со знаменитыми авторами и актерами: Дарьей Донцовой, Евгением Водолазкиным, Станиславом Гориным, Захаром Прилепиным, Дмитрием Дюжевым, Антоном Шагиным, Владимиром Кошевым и другими.
Маленькие посетители тоже не заскучают. На «Детской сцене», в «Игротеке» и «Мастерской» пройдут более 100 мероприятий: спектакли, мастер-классы и квесты. Юные гости встретятся с авторами Виктором Луниным, Юлией Брыковой, Валентиной Дегтевой, художниками Игорем Олейниковым, Вадимом Челаком и не только. На «Детской сцене» наградят победителей конкурса «Читаем всей семьей», выступят Андрей Усачев и Галина Дядина, состоится викторина от географа Игоря Шидловского.
Кроме того, желающие поучаствуют в акции «Подари ребенку книгу»: принесут на фестиваль любые издания и оставят на специальных стойках. После набор литературы передадут в больницы Курской области.
Вход на мероприятие свободный. Ознакомьтесь с программой фестиваля «Красная площадь» и расположением площадок на официальном сайте.