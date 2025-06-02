В Москве пройдет книжный фестиваль «Красная площадь»

6 июня посвятят Александру Пушкину. В этом году исполнилось 200 лет со дня публикации первой главы романа в стихах «Евгений Онегин». Когда, где и при каких обстоятельствах поэт начал работу над произведением, какие люди стали прототипами главных героев, как приняли историю молодого повесы критики и читатели, какие приметы времени скрылись между строк знаменитого текста — расскажет научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина Ольга Устинова. Не обойдется и без премьер: романсы на стихи писателя прозвучат в исполнении современного композитора Надежды Колесниковой.