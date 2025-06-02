Какие перспективные специальности можно получить в колледжах и техникумах после 9-го класса

* Бухгалтер ведет финансовый учет компании, отслеживает доходы и расходы и занимается отчетными документами для налоговых органов. Обучение длится 2 года 10 месяцев. Зарплата бухгалтера зависит от его квалификации: новичок зарабатывает от 30 тыс. до 70 тыс. руб. в месяц, а вот главный бухгалтер претендует на зарплату от 100 тыс. до 400 тыс. руб. в Москве и от 60 тыс. до 250 тыс. руб. в регионах.