Создан электрокатализатор повышенной эффективности для расщепления воды

Российские ученые и их коллеги из Китая, Саудовской Аравии и Турции выяснили, что каталитические свойства соединений меди и хрома, часто рассматриваемых как возможная замена для платиновых катализаторов, можно значительным образом улучшить, если внедрить большое число атомов серы в эти материалы. Это связано с тем, что сера повышает проводимость металлов и прочность связей, образующихся между ионами водорода и катализатором.