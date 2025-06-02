Что нужно знать о жизни во Франции в 2025 году

С младшим сыном все иначе. Он в принципе другой по характеру, да и уехали мы, когда ему было всего четыре с небольшим — друзей в Москве у него тогда еще не было. Для него переезд прошел гораздо мягче: мама рядом — и хорошо. Он адаптировался спокойнее, хотя язык ему дается тяжелее, чем сестре. Дочь у нас на французском говорит как боженька, местные в шоке от ее произношения — у нее совсем нет акцента, а все новые слова она схватывает на лету. У сына язык идет не так быстро. Друзей у него пока особо нет, тоже в силу местного менталитета, но он старается. Правда, недавно сказал: «Вот учебный год закончится, и мы на свободу».