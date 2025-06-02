Создан насос для перекачивания жидкости с помощью магнитного поля

«Предлагаемый прототип имеет ряд преимуществ: он управляется дистанционно при помощи внешнего магнитного поля, что позволяет менять скорость дозирования и дозировать жидкости с высокой точностью. Применение однородного управляющего магнитного поля также помогает уменьшать размеры устройства, которые не ограничиваются характерными масштабами изменения магнитного поля», — уточнила ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химический гидродинамики НИИ механики Дарья Пелевина, чьи слова приводятся в сообщении.