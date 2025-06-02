В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости

Двадцать второго июля 2023 года в зоне спецоперации при украинском обстреле гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 27 июля Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Также Журавлев был посмертно награжден ведомственной медалью СК России «Доблесть и отвага».