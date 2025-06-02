В Госдуме открылась выставка фотографий военных корреспондентов РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Госдуме состоялось открытие выставки фотографий военных корреспондентов РИА Новости «Дорогами СВО», передает корреспондент РИА Новости.
Выставка посвящена памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, погибшего 22 июля 2023 года при выполнении редакционного задания в зоне специальной военной операции. Экспозиция будет представлена с 2 по 8 июня 2025 года. На выставке представлены 32 фотоработы, созданные Журавлёвым и его коллегами.
«Эта не простая выставка — это живая летопись мужества, это правда, рассказанная через объектив, это память, запечатлённая в одно мгновение и ставшая вечностью. И главное имя этой выставке — имя нашего верного товарища Ростислава Журавлёва», — сказала депутат Госдумы Мария Дробот.
В открытии экспозиции принял участие генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, а также родные погибшего Журавлёва.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что Журавлев «из той плеяды выдающейся советской эпохи, который впитал все лучшее от пионерии и комсомола».
«Я кланяюсь его светлой памяти», — добавил он.
Все присутствующие почтили память погибших военкоров минутой молчания.
Двадцать второго июля 2023 года в зоне спецоперации при украинском обстреле гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса в районе населенного пункта Пятихатки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. 27 июля Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно. Также Журавлев был посмертно награжден ведомственной медалью СК России «Доблесть и отвага».