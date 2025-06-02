Путин поддержал идею создания в России службы помощи семье

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент в понедельник встретился с Уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Она доложила главе государства о результатах проведённой по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и предложила преобразовать ее во Всероссийскую службу помощи семье.
«Президент отметил результативность проведённой работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.