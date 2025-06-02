Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом.
«С 1 июля 2024 года по 1 апреля за десять месяцев нам удалось сократить на 10,2% одномоментное нахождение детей в детских домах и приютах. То есть было 60 061 ребенок, стало 53,9 тысячи. То есть это как бы очень большой разрыв», — сказала Львова-Белова Путину.
В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.