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Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах

Львова-Белова: число детей в приютах сократилось на 10,2% за 10 месяцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, удалось за десять месяцев всероссийской инспекции органов опеки сократить на 10,2%, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с детским омбудсменом.

«С 1 июля 2024 года по 1 апреля за десять месяцев нам удалось сократить на 10,2% одномоментное нахождение детей в детских домах и приютах. То есть было 60 061 ребенок, стало 53,9 тысячи. То есть это как бы очень большой разрыв», — сказала Львова-Белова Путину.

В прошлом году в ходе встречи с Путиным Львова-Белова предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.