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В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства

Львова-Белова: в РФ завершилась инспекция системы профилактики сиротства.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила главе государства Владимиру Путину о завершении во всех регионах страны инспекции системы профилактики социального сиротства.

«Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — ред.), на последней нашей встрече вы поручили мне провести всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Для того, чтобы понять, почему у нас дети при живых родителях попадают в приюты и становятся сиротами, и что сделать, чтобы этого избежать. И, собственно, 89 регионов проехали, посетили, отработали. Я была в каждом субъекте Российской Федерации. То есть понимаем, как это все сейчас устроено», — сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ.