В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства

«Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — ред.), на последней нашей встрече вы поручили мне провести всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Для того, чтобы понять, почему у нас дети при живых родителях попадают в приюты и становятся сиротами, и что сделать, чтобы этого избежать. И, собственно, 89 регионов проехали, посетили, отработали. Я была в каждом субъекте Российской Федерации. То есть понимаем, как это все сейчас устроено», — сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ.