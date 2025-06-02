Журавлев делал осознанный выбор между долгом и любовью, заявил Киселев

«Никогда не забуду те слова, которые мама сказала над гробом в Екатеринбурге во время похорон. Они были очень неожиданны для многих, и смысл их был в том, что если бы можно было выбирать: вот так либо по-другому, чтобы Ростислав бегал от трудностей, от службы, бежал бы к моей юбке, и я бы видела вот эту слабость моего сына, то я бы предпочла ту судьбу, которая избрала, и моего сына, воина и журналиста. Это было примерно так. Какое же мужество нужно иметь, чтобы так, буквально оперевшись на гроб сына, произнести такие слова и донести до всех, кто собрался на те похороны, вот эту важную мысль», — сказал Киселев.