Университет Иннополис получит 670 млн рублей на проекты в области ИИ

КАЗАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Университет Иннополис стал победителем конкурса третьей волны среди исследовательских центров искусственного интеллекта (ИИ) и получит 670 млн рублей на проекты в области ИИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IТ-вуза.
Отмечается, что конкурс проводило Минэкономразвития России совместно с экспертами центра САПФИР — стратегического агентства поддержки и формирования ИИ-разработок. Всего поддержку получат семь организаций.
«Ключевым условием грантового конкурса стали наличие сильной фундаментальной и научной баз, количество аспирантов и результатов интеллектуальной деятельности, а также опыт реализации подобных проектов и поддержка индустриальных партнеров», — говорится в сообщении.
Директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев отметил, что на базе нового исследовательского центра «Цифровое ускорение науки» будут проведены научные исследования по наиболее перспективным направлениям и прикладные исследования совместно с СИБУР, Сбер, МТС и другими индустриальными партнерами. «К концу 2026 году мы планируем создать ИИ-агента, интегрированного в домен “Наука и инновации” для помощи исследователям и новую большую мультимодальную фундаментальную модель в химии для предсказания продуктов реакций и анализа данных масс-спектров», — приводит его слова пресс-служба.
Отмечается, что гранты на научные исследования в сфере развития технологий ИИ на 2025−2026 годы распределены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных».