Университет Иннополис получит 670 млн рублей на проекты в области ИИ

Директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев отметил, что на базе нового исследовательского центра «Цифровое ускорение науки» будут проведены научные исследования по наиболее перспективным направлениям и прикладные исследования совместно с СИБУР, Сбер, МТС и другими индустриальными партнерами. «К концу 2026 году мы планируем создать ИИ-агента, интегрированного в домен “Наука и инновации” для помощи исследователям и новую большую мультимодальную фундаментальную модель в химии для предсказания продуктов реакций и анализа данных масс-спектров», — приводит его слова пресс-служба.