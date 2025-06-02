«Джеймс Уэбб» открыл место рождения «адской» экзопланеты в созвездии Кормы

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за планетой WASP-121b — крупным газовым гигантом, сопоставимым по размерам и массе с Юпитером и расположенным в созвездии Кормы на расстоянии в 850 световых лет от Земли. Его гравитационные взаимодействия со звездой заставляют WASP-121b вращаться с такой скоростью, что одно из полушарий планеты всегда смотрит на светило, а другое — постоянно погружено в темноту.