Ешь и худей. Названы 10 продуктов, которые помогают снижать вес

Гормон сытости, отмечает врач, именуемый ГПП-1, замедляет скорость опорожнения желудка, из-за чего дольше сохраняется чувство сытости, а также лучше идет контроль аппетита и потребления пищи. Он стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин, снижающий уровень сахара в крови. А еще останавливает выработку другого гормона, который может повышать уровень сахара.