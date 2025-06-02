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Ешь и худей. Названы 10 продуктов, которые помогают снижать вес

Речь про довольно простую пищу, доступную каждому.

Источник: Unsplash.com

Сегодня мир захлестнула волна советов по использованию препаратов от диабета для похудения. Однако врачи отмечают, что схожего эффекта можно добиться, если правильно подбирать рацион питания — есть продукты, обладающие свойствами, снижающими вес.

Доктор Амир Хан, врач общей практики, отмечает, что в том списке первое место занимают яйца. Они стимулируют выработку тех же гормонов, подавляющих голод, что и инъекции.

Схожим эффектом отличаются грецкие орехи, миндаль, фисташки, а также продукты с высоким содержанием клетчатки, например овес, ячмень и цельная пшеница.

Гормон сытости, отмечает врач, именуемый ГПП-1, замедляет скорость опорожнения желудка, из-за чего дольше сохраняется чувство сытости, а также лучше идет контроль аппетита и потребления пищи. Он стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин, снижающий уровень сахара в крови. А еще останавливает выработку другого гормона, который может повышать уровень сахара.

Также медик рекомендует добавить в рацион еще три овоща, подавляющих голод: брюссельскую капусту, брокколи и морковь. Эти продукты заставляют бактерии в нашем кишечнике расщеплять клетчатку на корткоцепочечные жирные кислоты.