Ешь и худей. Названы 10 продуктов, которые помогают снижать вес

Сегодня мир захлестнула волна советов по использованию препаратов от диабета для похудения. Однако врачи отмечают, что схожего эффекта можно добиться, если правильно подбирать рацион питания — есть продукты, обладающие свойствами, снижающими вес.
Доктор Амир Хан, врач общей практики, отмечает, что в том списке первое место занимают яйца. Они стимулируют выработку тех же гормонов, подавляющих голод, что и инъекции.
Гормон сытости, отмечает врач, именуемый ГПП-1, замедляет скорость опорожнения желудка, из-за чего дольше сохраняется чувство сытости, а также лучше идет контроль аппетита и потребления пищи. Он стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин, снижающий уровень сахара в крови. А еще останавливает выработку другого гормона, который может повышать уровень сахара.
Также медик рекомендует добавить в рацион еще три овоща, подавляющих голод: брюссельскую капусту, брокколи и морковь. Эти продукты заставляют бактерии в нашем кишечнике расщеплять клетчатку на корткоцепочечные жирные кислоты.