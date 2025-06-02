Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни создана в Минпромторге РФ, в ее состав, в частности, вошли историки и представители ресторанов, сообщили журналистам в министерстве.
«В Минпромторге России создана рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни. Министерство промышленности и торговли утвердило состав рабочей группы по вопросам популяризации русской кухни. Соответствующий ведомственный приказ опубликован на официальном сайте ведомства», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что данная рабочая группа создана для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Председателем рабочей группы является статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Также в ее состав вошли историки русской кухни, представители ресторанных концепций русской кухни, отраслевой ассоциации и другие.
«Важно, что мы не собираемся давать обязательные требования в части ингредиентов, рецептуры производства блюд, либо обязать всех использовать формат ресторана русской кухни. Нет. Это будет добровольный стандарт, который определит требования не только к качеству самих блюд, но и к уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни», — сказал Чекушов.
Он добавил, что рестораторы смогут использовать свои хитрости, ноу-хау, которые будут привлекать посетителей и выделять их ресторан из большого числа предприятий общественного питания. Использовать бренд русской кухни — добровольное желание компаний. По словам Чекушова, русская кухня должен стать таким знаком качества, брендом, который будет привлекать не только граждан России.