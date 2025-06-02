Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин оценил работу детского омбудсмена Львовой-Беловой

Путин назвал работу детского омбудсмена Львовой-Беловой результативной.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает результативной работу уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в части профилактики социального сиротства.

Детский омбудсмен на встрече в Кремле доложила главе государства о результатах проведённой по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Основной вывод этой работы заключается в том, что 25% детей в детских домах и приютах находятся необоснованно, сообщила Львова-Белова.

«Большая цифра. Четверть», — отреагировал Путин.

Уполномоченный пояснила, что в этих ситуациях можно было поработать с семьей и оказать детям помощь без разлучения. Президент согласился, что работа с семьей в этом случае очень важна. «Очень нужная, кстати говоря, интересная и, судя по всему, результативная работа. Спасибо вам большое», — поблагодарил Путин детского омбудсмена.