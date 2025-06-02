Путин оценил работу детского омбудсмена Львовой-Беловой

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает результативной работу уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в части профилактики социального сиротства.
Детский омбудсмен на встрече в Кремле доложила главе государства о результатах проведённой по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Основной вывод этой работы заключается в том, что 25% детей в детских домах и приютах находятся необоснованно, сообщила Львова-Белова.
«Большая цифра. Четверть», — отреагировал Путин.
Уполномоченный пояснила, что в этих ситуациях можно было поработать с семьей и оказать детям помощь без разлучения. Президент согласился, что работа с семьей в этом случае очень важна. «Очень нужная, кстати говоря, интересная и, судя по всему, результативная работа. Спасибо вам большое», — поблагодарил Путин детского омбудсмена.