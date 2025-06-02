Путин оценил работу детского омбудсмена Львовой-Беловой

Уполномоченный пояснила, что в этих ситуациях можно было поработать с семьей и оказать детям помощь без разлучения. Президент согласился, что работа с семьей в этом случае очень важна. «Очень нужная, кстати говоря, интересная и, судя по всему, результативная работа. Спасибо вам большое», — поблагодарил Путин детского омбудсмена.