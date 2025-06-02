Мишустин назвал главной целью ученого признание в своей стране

Премьер отдельно отметил, что разрабатываемые отечественные решения должны быть конкурентоспособны. «Когда будете делать эти пакеты, очень важно, чтобы они были востребованы, — указал Мишустин. — Нет аналогов, которые мы могли бы победить без [потребительского] спроса».