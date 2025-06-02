Мишустин назвал главной целью ученого признание в своей стране

САРОВ /Нижегородская область/, 2 июня. /ТАСС/. Признание в своей собственной стране должно быть главной целью ученого. Это заметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами cаровского филиала МГУ.
Один из участников встречи признался, что мечтает о Нобелевской премии. «Сейчас такое время, что главное признание — это признание в твоей стране», — отметил Мишустин.
«Если вы сделаете научные открытия, которые помогут стране достигать своих главных задач, построить свой промышленный, технологический суверенитет, национальных целей добиваться, — это главное признание», — резюмировал премьер.
Премьер отдельно отметил, что разрабатываемые отечественные решения должны быть конкурентоспособны. «Когда будете делать эти пакеты, очень важно, чтобы они были востребованы, — указал Мишустин. — Нет аналогов, которые мы могли бы победить без [потребительского] спроса».