Грозы и «горячие» плюс 33: какой будет погода в Москве в первую неделю июня

— Их высота составит до 10−12 километров. Поэтому в пятницу в столице ожидаются кратковременные дожди, не исключено, что в некоторых районах прогремит гроза. При этом температура воздуха не понизится и составит плюс 23−25 градусов в Москве и 22−27 градусов по области. В ночные часы ожидается плюс 13−18 градусов. Ветер изменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.