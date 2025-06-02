Грозы и «горячие» плюс 33: какой будет погода в Москве в первую неделю июня

На этой неделе в Москве ожидаются кратковременные дожди и даже грозы. Но уже в выходные погода изменится и в столицу придет настоящая жара. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В столичном регионе установится нормальная для начала июня погода. В первой половине недели будет тепло, но с небольшими осадками.
— С понедельника по среду, 2 по 4 июня, в Москве столбики термометров покажут плюс 22−24 градуса, по области — плюс 21−26 градусов. В ночные часы ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Временами будет идти небольшой кратковременный дождь. В понедельник и во вторник ветер будет дуть с запада, а в среду повернет на северо-западный. Его скорость составит 6−11 метров в секунду, — рассказал собеседник «ВМ».
В среду во второй половине дня погоду начнет определять гребень Азорского антициклона. В четверг в столице установится хорошая солнечная погода без осадков.
— Температура воздуха в Москве составит плюс 25−27 градусов, по области — 23−28 градусов тепла. В ночные часы ожидается плюс 14−16 градусов, — сообщил Ильин.
Какой будет погода летом-2025 в Москве.
Согласно прогнозу синоптика, в пятницу, 6 июня, влияние Азорского антициклона сохранится, но ожидается развитие больших вертикальных кучево-дождевых облаков:
— Их высота составит до 10−12 километров. Поэтому в пятницу в столице ожидаются кратковременные дожди, не исключено, что в некоторых районах прогремит гроза. При этом температура воздуха не понизится и составит плюс 23−25 градусов в Москве и 22−27 градусов по области. В ночные часы ожидается плюс 13−18 градусов. Ветер изменится на юго-западный и будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
В субботу и воскресенье, 7 и 8 июня, значительно потеплеет. Столбики термометров при незначительной облачности и солнечной погоде поднимутся существенно выше плюс 30 градусов.
— Температура воздуха в выходные дни на этой неделе будет на отметке от плюс 28 до 33 градусов. А ночью будет 15−18 градусов тепла, — добавил Ильин. — Атмосферное давление в течение недели будет колебаться в пределах 745−749 миллиметров ртутного столба. В выходные дни максимальное значение будет 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура, близкая к среднемноголетним значениям, ожидается в июне на 80 процентах территории России.
При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в середине и конце июня в столице ожидаются волны потепления, а показатели превысят многолетние значения.