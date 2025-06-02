Водитель фуры Мацкевич рассказал, как кидал камни по дронам в Иркутской области

Telegram-канал SHOT разместил видеозапись с кратким интервью с одним из водителей, который находился на парковке в Иркутской области при попытке взлета БПЛА из одной из фур. Антон Мицкевич — он родом из Белоруссии — рассказал, что случайно оказался в Усолье-Сибирском рядом с набитой дронами фурой. Когда он и другие водители поняли, что происходит, то не растерялись и сделали все возможное в той ситуации, чтобы помешать началу атаки.