Как подготовиться ко Дню Арафа, что можно и нельзя делать в этот священный период

День Арафа — важное событие в мусульманском календаре, предшествующее наступлению праздника Курбан-байрам. Это кульминация хаджа для тех, кто совершает паломничество, а для остальных верующих — возможность для покаяния и очищения. Об истории и традициях Дня Арафа, о том, что делают верующие в этот день и почему его называют «самым ценным днем в году» — в материале «Газеты.Ru».