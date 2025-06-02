Российские IT-специалисты смогут подтвердить свои навыки на «Госуслугах»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские IT-специалисты могут подтвердить свои навыки через «Национальную систему IT-компетенций» — такая страница появилась на портале «Госуслуги» и hh.ru, оператором платформы выступает Headhunter, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«Теперь все желающие могут бесплатно, добровольно и вне независимости от уровня образования подтвердить свои ИТ-компетенции, пройдя тестирование на специальной платформе… На странице “Национальная система подтверждения ИТ-компетенций” на “Госуслугах” выберите навык, перейдите на платформу и пройдите оценку. Также это можно сделать на сайте оператора платформы — hh.ru», — сказано в сообщении.
Те, кто прошел тестирование, получит сертификат Минцифры — он позволит работодателям точнее оценивать уровень специалистов, а для соискателей станет дополнительным преимуществом при трудоустройстве. Документ будет доступен в течение года в личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Образование».
Сейчас специалисты могут пройти тестирование по пяти языкам программирования (Python, Java, SQL, C#, PHP), а также по 12 теоретическим направлениям. В министерстве добавили, что в течение года будут добавлены еще два языка программирования — C++ и Go, а также два теоретических направления.