Российские IT-специалисты смогут подтвердить свои навыки на «Госуслугах»

Сейчас специалисты могут пройти тестирование по пяти языкам программирования (Python, Java, SQL, C#, PHP), а также по 12 теоретическим направлениям. В министерстве добавили, что в течение года будут добавлены еще два языка программирования — C++ и Go, а также два теоретических направления.