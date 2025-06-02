Получены наноматериалы, перспективные для таргетной терапии

«Исследования показали, что материалы обладают уникальными магнитными характеристиками. Незначительные изменения в локальной атомной структуре этих материалов могут значительно влиять на такие параметры, как намагниченность насыщения и магнитная жесткость, открывая возможности для точной настройки магнитных свойств. Это может быть особенно важно при разработке функциональных материалов для биомедицинского применения, например в таргетной доставке лекарств или гипертермической терапии опухолей», — говорится в сообщении.