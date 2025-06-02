Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса

Депутат Боярский: работу по созданию нацсервиса могут завершить до конца года.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца года, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

«Убежден, что работу и над ошибками, и перспективно задел на будущее мы завершим до конца текущего года», — сказал он на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Боярский добавил, что Telegram и WhatsApp продолжают быть мессенджерами номер один для совершения преступлений. Он назвал использование этих сервисов последней брешью в цифровой обороне россиян, которую необходимо закрыть.

«(Создаваемый сервис. — Прим. ред.) будет в себя включать функции привычного мессенджера и также уметь взаимодействовать с функциями электронного правительства с государственными услугами, а впоследствии и бизнес-моделями», — рассказал парламентарий.

Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта уже внесли в Госдуму.