В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца года, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Убежден, что работу и над ошибками, и перспективно задел на будущее мы завершим до конца текущего года», — сказал он на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Боярский добавил, что Telegram и WhatsApp продолжают быть мессенджерами номер один для совершения преступлений. Он назвал использование этих сервисов последней брешью в цифровой обороне россиян, которую необходимо закрыть.
«(Создаваемый сервис. — Прим. ред.) будет в себя включать функции привычного мессенджера и также уметь взаимодействовать с функциями электронного правительства с государственными услугами, а впоследствии и бизнес-моделями», — рассказал парламентарий.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта уже внесли в Госдуму.