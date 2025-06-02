В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через «Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций» с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.