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В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях

Шадаев: около 200 IT-специалистов получили сертификаты о компетенциях.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через «Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций» с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.

Ранее о запуске платформы сообщило Минцифры — соответствующая страница появилась на «Госуслугах» и hh.ru, который выступает оператором платформы. Тем, кто прошел тестирования, выдают сертификат Минцифры, который имеет срок действия в один год.

«У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером», — сказал министр.

Как рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков, платформа рассчитана на разработчиков и других IT-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме, размещенном на портале.