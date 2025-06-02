В России около 200 IT-специалистов уже получили сертификаты о компетенциях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Около 200 IT-специалистов в России уже получили сертификаты, подтверждающие их компетенции, через «Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций» с момента ее запуска, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.
Ранее о запуске платформы сообщило Минцифры — соответствующая страница появилась на «Госуслугах» и hh.ru, который выступает оператором платформы. Тем, кто прошел тестирования, выдают сертификат Минцифры, который имеет срок действия в один год.
«У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером», — сказал министр.
Как рассказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков, платформа рассчитана на разработчиков и других IT-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме, размещенном на портале.