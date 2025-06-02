Омбудсмен Волынец: Летом детская смертность увеличивается на 21 процент

В летние месяцы показатель смертности среди детей в возрасте от пяти до девяти лет в среднем увеличивается на 21 процент, а для подростков от 10 до 14 лет этот показатель вырастает на 32 процента. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала о проекте «Заступник», направленном на уменьшение риска преступлений и травм среди детей.
Мероприятие прошло 2 июня в 14:00 в пресс-центре ТАСС в Москве. Его посетили представители власти, среди которых три губернатора, эксперты и гражданские активисты. Главная задача конференции — обсуждение успехов всероссийского проекта «Заступник». Участники провели обстоятельный диалог, позволяющий выявить лучшие практики и предложить эффективную концепцию защиты детей. В частности, особый акцент был сделан на высоком уровне осознанности граждан и быстром реагировании на потенциальные угрозы.
— Проект «Заступник» — это не только технологии, но и новые социальные практики, основанные на взаимопомощи и неравнодушии. Мы создаем систему, где каждый ребенок будет защищен, а родители смогут быть уверены в его безопасности, — подчеркнула Ирина Волынец.
Ее поддерживает широкая сеть из более чем 400 тысяч активных участников, готовых незамедлительно откликнуться на обращение о помощи.
По словам Волынец, согласно статистике, ежегодно в России пропадает около 40 тысяч несовершеннолетних, в среднем — более ста человек ежедневно. Причем около тысячи из них так и остаются пропавшими без вести.
— Наша конференция не случайно проходит в начале лета и приурочена к Международному дню защиты детей. Снизить детскую смертность в каникулярное время возможно за счет косвенного влияния законодательных изменений — за счет упрощения занятости подростков, недавно инициированного Минтрудом, а также в случае реализации поправок к закону «Об образовании» о трудовом воспитании школьников, если эти мероприятия будут планировать в летние месяцы, — поделилась Волынец.
Проект стал первым и крупнейшим сообществом родителей, главная цель которого — обеспечение детской безопасности. С помощью системы оперативной помощи «Заступник» помощь ребенку может прийти уже через две минуты. Сейчас помощь была оказана уже более чем 10 тысячам детей, благодаря приложению было найдено более тысячи детей.
— Как Уполномоченный по правам ребенка и лидер сообщества волонтеров «Заступник» считаю необходимым включение нашей системы безопасности в список предустановленных при покупке смартфона приложений, особенно когда речь идет о детях. Соответствующая законодательная инициатива в профильный комитет Госдумы и в Министерство цифрового развития РФ уже подготовлена нашим аппаратом. В нашем конкурсе видеороликов приняли участие более 300 детей, что свидетельствует о высоком интересе к проекту, — резюмировала Волынец.
Борьба с детской смертностью продолжается и в медицинской сфере. В августе прошлого года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России был достигнут исторический минимум младенческой смертности.