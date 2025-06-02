Омбудсмен Волынец: Летом детская смертность увеличивается на 21 процент

В летние месяцы показатель смертности среди детей в возрасте от пяти до девяти лет в среднем увеличивается на 21 процент, а для подростков от 10 до 14 лет этот показатель вырастает на 32 процента. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала о проекте «Заступник», направленном на уменьшение риска преступлений и травм среди детей.