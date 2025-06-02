Ты пахнешь, как любовь: кошки отличают хозяина от незнакомцев по запаху

Ватные тампоны с неизвестным веществом кошки нюхали дольше, чем другие. Это доказывает, что они распознают родные запахи и не реагируют на них как на что-то подозрительное. Аналогично делают новорожденные котята: они дольше принюхиваются к чужим кошкам, чем к своей матери.