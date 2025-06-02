Ты пахнешь, как любовь: кошки отличают хозяина от незнакомцев по запаху

Известно, что сильное обоняние кошек помогает им общаться с сородичами и различать друзей и врагов. Но недавнее исследование доказало, что коты способны отличить вещи хозяина от чужих по запаху.
Изучением повадок мурчащих занимались представители Токийского сельскохозяйственного университета. К эксперименту привлекли 30 хвостатых подопытных. Кошкам дали обнюхать пластиковые пробирки, в которых мог находиться один из трех материалов: чистый образец, мазок незнакомца того же пола, что и владелец, и мазок самого хозяина. Пробу брали под мышками, за ухом и между пальцами ног.
Ватные тампоны с неизвестным веществом кошки нюхали дольше, чем другие. Это доказывает, что они распознают родные запахи и не реагируют на них как на что-то подозрительное. Аналогично делают новорожденные котята: они дольше принюхиваются к чужим кошкам, чем к своей матери.
Также ученые заметили, что кошки, распробовав запах, терлись мордами о колбы. Получается, что обнюхивание может быть особым исследовательским действием, которое нужно для оставления своего запаха на предмете.
На следующем этапе исследования ученые попробуют выяснить, смогут ли кошки выделить один запах среди нескольких знакомых. Исследователи должны будут найти особые поведенческие реакции на вещи конкретного человека.