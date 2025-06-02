Предоперационная иммунотерапия на 10% повышает шансы выживания при раке легких

Проведенные учеными наблюдения показали, что долгосрочная вероятность выживания пациентов повышалась примерно на 10% при приеме комбинированной химиотерапии и иммунотерапии по сравнению с одной химиотерапией (65% против 55%). При этом почти все пациенты (95%), у которых все следы опухоли полностью исчезли из организма после операции, прожили как минимум пять лет после начала эксперимента и не умерли от рецидива рака легких.