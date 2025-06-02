Россотрудничество устроило экскурсию для 43 кубинцев в автомузей в Подмосковье

«Поэтому сегодня мы рады продолжать знакомство с Россией в стенах Музея техники Вадима Задорожного. Этот музей — не просто собрание ретроавтомобилей, самолетов, мотоциклов и военной техники. Это живая история, в которой переплетаются инженерные гении, культурное наследие и дух времени. Эта современная культурная площадка, открытая для общения, обмена опытом и знакомства представителей разных стран и традиций. Для нас важно, чтобы подобные встречи помогали создавать атмосферу дружбы и взаимного уважения, поддерживали вас на пути адаптации и становления в новом обществе. Пусть этот день станет началом новых открытий, теплых знакомств и крепких связей. Желаю всем интересного и увлекательного путешествия по музею. Благодарю за доверие, оказанное нашей стране», — рассказал Чайка.