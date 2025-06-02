Мишустин отметил влияние ИИ на скачок в исследованиях

САРОВ, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил влияние искусственного интеллекта на скачок в исследованиях, после того как технология стала доступна для массового использования.
Глава правительства в понедельник посетил Национальный центр физики и математики (НЦФМ) в Сарове в Нижегородской области. Здесь премьер-министр провел совещание по вопросам развития высокопроизводительных вычислений для развития искусственного интеллекта и обработки больших данных.
В ходе совещания Мишустин отметил, что увидел в центре наработки, за которыми будущее. Но, как подчеркнул премьер, сохраняется задача масштабирования решений.
«Когда искусственный интеллект стал доступен для массового использования, для запросов, о нем заговорил весь мир. Это несколько лет назад произошло. Какой был скачок в том числе в исследованиях», — сказал Мишустин.