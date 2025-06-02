Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Около 1,8 тысячи эвакуированных жителей Курской области обратились к сотрудникам МВД в пунктах временного размещения за новым паспортом, почти все заявители уже получили свои документы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД РФ продолжают работать в пунктах временного размещения граждан в Курской области. Людям, эвакуированным из приграничных районов и возвращенным домой, полицейские восстанавливают утраченные паспорта в ускоренном порядке.
«С августа 2024 года порядка 1,8 тыс. граждан, находящихся на территории Курской области, обратились с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России оформили соответствующее количество паспортов, и практически все обратившиеся граждане уже получили свои документы», — написала Волк в Telegram-канале.