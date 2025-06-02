Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом

«С августа 2024 года порядка 1,8 тыс. граждан, находящихся на территории Курской области, обратились с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России оформили соответствующее количество паспортов, и практически все обратившиеся граждане уже получили свои документы», — написала Волк в Telegram-канале.