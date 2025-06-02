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В Сочи открыли новый пешеходный мост «Волшебный лист» через реку

Достопримечательность с первых дней привлекла столько внимания, что мы надеемся, что она не рухнет.

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Источник: Вокруг Света

В Сочи появилась новая видовая точка, которая, по мнению местных властей, привлечет внимание и жителей, и гостей города. Эта точка — пешеходный мост «Волшебный лист». И судя по количеству желающих увидеть его в день открытия, по части оживленности он может составить конкуренцию токийскому перекрестку Сибуя.

Как рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале, «Волшебный лист» — это пример современной и общедоступной курортной инфраструктуры. С появлением нового моста стало проще добираться от одной достопримечательности центра Сочи к другой. Раньше туристы и сочинцы делали крюк длиной около 500 метров.

«Теперь очень удобно пройти от морского порта к парку и пляжному комплексу “Ривьера”. Это новая городская достопримечательность. Мост вошел в наш флагманский 15-километровый маршрут “Две реки — одно море”, соединяющий набережные Мацесты и Сочи», — рассказал Прошунин.

Длина «Волшебного листа» — 50 метров, высота — семь метров. Хотя стальной каркас, обрамляющий пешеходный мост в виде листа, создает впечатление легкой и почти невесомой конструкции, вес ее превышает 200 тонн. Учитывая, сколько желающих прогуляться по мосту появилось уже в первые дни, мы надеемся, что установлен он достаточно крепко.

Осталось дождаться, когда в Китае откроют самый высокий мост в мире. Не для сравнения, конечно, а так, посмотреть.