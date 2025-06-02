В Сочи открыли новый пешеходный мост «Волшебный лист» через реку

В Сочи появилась новая видовая точка, которая, по мнению местных властей, привлечет внимание и жителей, и гостей города. Эта точка — пешеходный мост «Волшебный лист». И судя по количеству желающих увидеть его в день открытия, по части оживленности он может составить конкуренцию токийскому перекрестку Сибуя.