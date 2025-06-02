В России может появиться биометрическая база мошенников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Парламентарии к осени могут законодательно закрепить идею создания базы векторов биометрии мошенников, рассказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Надеюсь, к осени придумаем (как законодательно закрепить — ред.) создать на упреждение уже собранную базу векторов биометрии мошенников», — сказал он в ходе сессии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Также депутат отметил, что, возможно, скоро сложно будет отличить дипфейки от оригинала.
«Мы должны будем маркировать оригиналы какими-то водяными знаками», — добавил парламентарий.