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В России может появиться биометрическая база мошенников

Боярский: ГД может закрепить создание базы векторов биометрии мошенников осенью.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Парламентарии к осени могут законодательно закрепить идею создания базы векторов биометрии мошенников, рассказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

«Надеюсь, к осени придумаем (как законодательно закрепить — ред.) создать на упреждение уже собранную базу векторов биометрии мошенников», — сказал он в ходе сессии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Также депутат отметил, что, возможно, скоро сложно будет отличить дипфейки от оригинала.

«Мы должны будем маркировать оригиналы какими-то водяными знаками», — добавил парламентарий.