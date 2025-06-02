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В Приморье водитель обнаружил в запасном колесе шесть птенцов: видео

Пока мужчина не пользовался автомобилем полгода, птицы свили там гнездо, а после неожиданно прокатились 200 километров.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Видео с находкой опубликовал Telegram-канал «VLNews25 l Новости Владивостока».

Житель города Фокино Приморского края решил не разорять дом маленьких пернатых и даже в запасном колесе «сделал закрывашку, чтобы птенцы не вывалились». Проблемой стало только незнание, чем кормить безбилетников. Но спустя некоторое время мужчина заметил, что к птенцам прилетают родители, и начал парковать машину в одном и том же месте, чтобы не навести путаницы.

«И сторож еще птиц червяками подкармливает, — добавил мужчина. — Как бы ни понравилось, а то еще потом не выгонишь».

Ранее женщина из Австралии обнаружила в машине смертельно опасную змею.