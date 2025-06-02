В Приморье водитель обнаружил в запасном колесе шесть птенцов: видео

Житель города Фокино Приморского края решил не разорять дом маленьких пернатых и даже в запасном колесе «сделал закрывашку, чтобы птенцы не вывалились». Проблемой стало только незнание, чем кормить безбилетников. Но спустя некоторое время мужчина заметил, что к птенцам прилетают родители, и начал парковать машину в одном и том же месте, чтобы не навести путаницы.