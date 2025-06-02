Автоэксперт Бундин объяснил, почему требования к тонировке никогда не смягчат

— К сожалению, данная инициатива используется как хайп. Ежегодно предлагают разрешить тонировку передних боковых стекол автомобиля, и это ничем не заканчивается. Я считаю, что эту инициативу никогда не одобрят. Нужно взять во внимание огромное количество рейдов по наличию тонировки, которые происходят практически каждую неделю в разных городах нашей страны. Основываясь на этом и на опыте прошлых лет, эту инициативу точно не примут, — объяснил свою позицию Бундин.