Автоэксперт Бундин объяснил, почему требования к тонировке никогда не смягчат

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предлагает разрешить тонировку передних боковых стекол при светопропускаемости не менее 60 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, нужны ли эти изменения и как они повлияют на количество ДТП.
Это давний вопрос.
По его словам, вопрос тонировки передних стекол витает в воздухе и беспокоит автовладельцев уже давно — более 10−15 лет.
— Он особенно актуален для жителей южных регионов, где постоянно светит солнце, — отметил Бундин.
Два плюса тонировки, по мнению эксперта:
Отсутствие тонировки на передних боковых стеклах мешает комфортной эксплуатации автомобиля. Тонировка передних боковых стекол значительно улучшает внешний вид автомобиля.
— У тонировки есть такой плюс, как придание эстетики автомобилю. В России разрешена тонировка задней полусферы, и при ее наличии передние нетонированные боковые стекла визуально выглядят некрасиво, — считает Бундин.
Влияние тонировки на ДТП.
Если разрешать тонировку передних боковых стекол при светопропускаемости не менее 60 процентов, то она никак не повлияет на количество дорожно-транспортных происшествий, заверил собеседник «ВМ».
— Ее наличие не снизит и и не увеличит число ДТП, потому что водители, которые не пользуются поворотниками, не смотрят в зеркала и систематически нарушают правила дорожного движения, будут продолжать это делать вне зависимости от наличия тонировки на передних боковых стеклах, — подчеркнул эксперт.
Почему инициативу не примут.
По его мнению, несмотря на актуальность данного законопроекта, его не примут в России.
— К сожалению, данная инициатива используется как хайп. Ежегодно предлагают разрешить тонировку передних боковых стекол автомобиля, и это ничем не заканчивается. Я считаю, что эту инициативу никогда не одобрят. Нужно взять во внимание огромное количество рейдов по наличию тонировки, которые происходят практически каждую неделю в разных городах нашей страны. Основываясь на этом и на опыте прошлых лет, эту инициативу точно не примут, — объяснил свою позицию Бундин.
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