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Кроссворд на 3 июня 2025

3 июня 1987 года группа «Кино» представила одну из самых знаковых песен в истории советского рока — «Группа крови». Композиция мгновенно стала символом поколения и остается актуальной десятилетия спустя. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить историю ее создания.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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