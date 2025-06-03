Кроссворд на 3 июня 2025

3 июня 1987 года группа «Кино» представила одну из самых знаковых песен в истории советского рока — «Группа крови». Композиция мгновенно стала символом поколения и остается актуальной десятилетия спустя. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить историю ее создания.