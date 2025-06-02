Жена машиниста брянского поезда сообщила, что он вовремя затормозил и спас людей

По ее словам, у 34-летнего Павла Мишина был большой стаж работы — 13 лет. Свою работу машиниста он просто обожал, мечтал о ней с детства, постоянно повышал квалификацию. В семье осталось две дочери, младшей сейчас шесть лет. Перед тем как уйти в свой последний рейс, Павел пообещал родным, что свозит их на отдых.