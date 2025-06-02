УВБ-76 во время переговоров в Стамбуле передала слова «нжти» и «ибобаза»

Об этом сообщил канал, который отслеживает работу станции УВБ-76.
22 мая «Радио Судного дня» передало слова «беззлобие» и «хрюкостяг». «Военная хроника» связала эти сообщения с комбинированным ударом по объектам в Киеве.
До этого «Радиостанция Судного дня» передала сообщения перед телефонным разговором российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Тогда прозвучали слова «блефопуф» и «болтанка».
О том, что за монотонный сигнал, который внезапно прерывается голосами и кодовыми сообщениями, слышен на частоте 4625 кГц, — в материале RT.