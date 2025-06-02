Последние новости к вечеру 2 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 июня 2025 года.
В Стамбуле состоялись переговоры России и Украины
Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел 2 июня в Стамбуле и завершился менее чем за полтора часа. РФ передала Украине меморандум, состоящий из двух частей, и предложила прекращение огня на 2−3 дня на отдельных участках фронта.
ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА
Российские войска нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА, а также по пунктам их запуска и хранения, складам боеприпасов. Всего поражены цели в 152 районах, заявили в Минобороны РФ.
Стармер объявил о переходе Британии в режим «готовности к войне»
Стармер заявил, что Лондон намерен увеличить финансирование армии на фоне напряженности в Европе. По его словам, «лучший способ предотвратить конфликт — это подготовиться к нему».
Германия вслед за США опровергла, что ее предупредили об атаке на РФ
Правительство ФРГ опровергло сообщения о том, что было заранее уведомлено об атаке украинских БПЛА на российские объекты. В Берлине заявили, что Украина «имеет право защищать себя».
До 104 увеличилось число пострадавших при ЧП в Брянской области
Губернатор Брянской области сообщил, что после обрушения моста в Выгоничском районе пострадали 104 человека. По его словам, 38 остаются в больницах региона, 22 обратились за помощью в Москве, остальные лечились амбулаторно.