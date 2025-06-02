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Последние новости к вечеру 2 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 2 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 2 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 2 июня 2025 года.

В Стамбуле состоялись переговоры России и Украины

Источник: РИА "Новости"

Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел 2 июня в Стамбуле и завершился менее чем за полтора часа. РФ передала Украине меморандум, состоящий из двух частей, и предложила прекращение огня на 2−3 дня на отдельных участках фронта.

ВС России нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА

Источник: РИА "Новости"

Российские войска нанесли удары по цехам производства украинских БПЛА, а также по пунктам их запуска и хранения, складам боеприпасов. Всего поражены цели в 152 районах, заявили в Минобороны РФ.

Стармер объявил о переходе Британии в режим «готовности к войне»

Источник: РИА "Новости"

Стармер заявил, что Лондон намерен увеличить финансирование армии на фоне напряженности в Европе. По его словам, «лучший способ предотвратить конфликт — это подготовиться к нему».

Германия вслед за США опровергла, что ее предупредили об атаке на РФ

Источник: РИА "Новости"

Правительство ФРГ опровергло сообщения о том, что было заранее уведомлено об атаке украинских БПЛА на российские объекты. В Берлине заявили, что Украина «имеет право защищать себя».

До 104 увеличилось число пострадавших при ЧП в Брянской области

Источник: Дмитрий Радченко/ТАСС

Губернатор Брянской области сообщил, что после обрушения моста в Выгоничском районе пострадали 104 человека. По его словам, 38 остаются в больницах региона, 22 обратились за помощью в Москве, остальные лечились амбулаторно.