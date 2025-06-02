Последние новости к вечеру 2 июня 2025 года

Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел 2 июня в Стамбуле и завершился менее чем за полтора часа. РФ передала Украине меморандум, состоящий из двух частей, и предложила прекращение огня на 2−3 дня на отдельных участках фронта.