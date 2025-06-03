Клубника: чем полезна и как правильно есть

Исследования показывают: у женщин, которые регулярно едят клубнику, на 34% уменьшается риск сердечного приступа. Антоцианы вместе с калием и магнием улучшают эластичность сосудов и снижают давление. Ягоду также полезно употреблять для профилактики рака желудка и молочной железы.