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Клубника: чем полезна и как правильно есть

Богата витаминами, минералами и антиоксидантами. Рассказываем, как без ошибок включать такие ягоды в рацион.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Клубника лежит в деревянном ящике
Источник: Unsplash.com

Клубника поддерживает иммунитет, улучшает работу сердца и борется с воспалительными процессами. В Роскачестве рассказали о главных благотворных свойствах ягоды.

Полезные вещества

Клубника — мощный источник витаминов С, В9, Е, железа, йода, кальция, эллаговой кислоты, антоцианов и кверцетина, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.

Исследования показывают: у женщин, которые регулярно едят клубнику, на 34% уменьшается риск сердечного приступа. Антоцианы вместе с калием и магнием улучшают эластичность сосудов и снижают давление. Ягоду также полезно употреблять для профилактики рака желудка и молочной железы.

Польза клубники из морозилки

Лучший вариант зимой — ягода, которую подвергли сухой шоковой заморозке. Перед таким процессом клубнику промывают и сушат — так сохраняется максимум пользы. Хранится такая ягода до года.

Клубника и здоровье женщин

Один стакан покрывает около девяти процентов суточной нормы фолиевой кислоты — важного вещества для беременных, которое снижает риск развития у плода отклонений. Также ягода улучшает состояние кожи и волос, поддерживает обмен веществ и поднимает настроение.

Клубника и здоровье мужчин

Повышает качество работы кишечника и печени. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Клубника при диабете

Подходит людям с болезнью второго типа. Клетчатка стабилизирует уровень сахара, а антиоксиданты уменьшают воспаления. Главное — умеренность. Суточная норма для диабетиков — не более 60 граммов.

Сколько клубники съедать в день

Взрослым рекомендуют до 200−300 граммов свежей ягоды в сутки. При склонности к аллергии лучше соблюдать осторожность.

Противопоказания

Клубника — частый аллерген, особенно для людей с чувствительностью к вишне, малине и березовой пыльце. Симптомы обычно легкие: зуд, покраснение, кашель. Но в редких случаях возможна анафилаксия, которая требует срочной помощи.

В группе риска находятся люди с астмой, экземой и наследственной аллергией. Лучший способ избежать проблем — избегать клубники, внимательно читать состав продуктов.

Клубника в детском рационе

Малышам ягоду предлагают не раньше полутора лет. Лучше начинать с небольшой порции и внимательно наблюдать за реакцией ребенка на продукт.

Ранее нутрициолог рассказала, как правильно выбирать и хранить клубнику.