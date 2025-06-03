Клубника: чем полезна и как правильно есть

Клубника поддерживает иммунитет, улучшает работу сердца и борется с воспалительными процессами. В Роскачестве рассказали о главных благотворных свойствах ягоды.
Полезные вещества
Клубника — мощный источник витаминов С, В9, Е, железа, йода, кальция, эллаговой кислоты, антоцианов и кверцетина, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.
Исследования показывают: у женщин, которые регулярно едят клубнику, на 34% уменьшается риск сердечного приступа. Антоцианы вместе с калием и магнием улучшают эластичность сосудов и снижают давление. Ягоду также полезно употреблять для профилактики рака желудка и молочной железы.
Польза клубники из морозилки
Лучший вариант зимой — ягода, которую подвергли сухой шоковой заморозке. Перед таким процессом клубнику промывают и сушат — так сохраняется максимум пользы. Хранится такая ягода до года.
Клубника и здоровье женщин
Один стакан покрывает около девяти процентов суточной нормы фолиевой кислоты — важного вещества для беременных, которое снижает риск развития у плода отклонений. Также ягода улучшает состояние кожи и волос, поддерживает обмен веществ и поднимает настроение.
Клубника и здоровье мужчин
Повышает качество работы кишечника и печени. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Клубника при диабете
Подходит людям с болезнью второго типа. Клетчатка стабилизирует уровень сахара, а антиоксиданты уменьшают воспаления. Главное — умеренность. Суточная норма для диабетиков — не более 60 граммов.
Сколько клубники съедать в день
Взрослым рекомендуют до 200−300 граммов свежей ягоды в сутки. При склонности к аллергии лучше соблюдать осторожность.
Противопоказания
Клубника — частый аллерген, особенно для людей с чувствительностью к вишне, малине и березовой пыльце. Симптомы обычно легкие: зуд, покраснение, кашель. Но в редких случаях возможна анафилаксия, которая требует срочной помощи.
В группе риска находятся люди с астмой, экземой и наследственной аллергией. Лучший способ избежать проблем — избегать клубники, внимательно читать состав продуктов.
Клубника в детском рационе
Малышам ягоду предлагают не раньше полутора лет. Лучше начинать с небольшой порции и внимательно наблюдать за реакцией ребенка на продукт.
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