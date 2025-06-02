На «Госуслугах» изменили порядок смены пароля

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На «Госуслугах» с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок», — говорится в заявлении.
Такие меры не позволят злоумышленникам получить доступ к информации, используя схемы с демонстрацией экрана.
С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Например, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества. Он предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников.