В июне люди могут столкнуться с большим количеством магнитных бурь

— Причем 2 июня они будут сильные, а ко вторнику ослабнут. Однако сказать наверняка, как скоро закончится это явление, на сегодняшний день невозможно. Оно может длиться как пять дней, так и месяц. К тому же пока Солнце находится близко к своему очередному максимальному циклу, его активность лишь продолжает расти, поэтому частота различных геомагнитных возмущений, и в том числе магнитных бурь, будет очень высока на протяжении всего месяца, — объяснил эксперт.