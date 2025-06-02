В июне люди могут столкнуться с большим количеством магнитных бурь

Из-за чрезмерной активности Солнца не исключено, что в июне люди столкнутся с большим количеством магнитных бурь. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали эксперты.
По словам директора института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, магнитные бури всегда возникают через 2−3 дня после вспышки на Солнце.
— Последние два дня там наблюдается локальная активность, из-за чего вспышек на Солнце стало больше, чем обычно. Поэтому в июне не исключена повышенная активность магнитных бурь, — сообщил специалист. — Сейчас мы видим пятно на диске Солнца, через 27 дней оно сделает полный оборот, и это пятно может возникнуть вновь, что спровоцирует новую магнитную бурю. Но сделать прогноз с точностью до дней невозможно.
В столичном регионе 2 и 3 июня могут быть зафиксированы магнитные бури, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Причем 2 июня они будут сильные, а ко вторнику ослабнут. Однако сказать наверняка, как скоро закончится это явление, на сегодняшний день невозможно. Оно может длиться как пять дней, так и месяц. К тому же пока Солнце находится близко к своему очередному максимальному циклу, его активность лишь продолжает расти, поэтому частота различных геомагнитных возмущений, и в том числе магнитных бурь, будет очень высока на протяжении всего месяца, — объяснил эксперт.
Также недавно ученые предположили, что сильные магнитные бури могут повлечь за собой резкую смену геомагнитного поля Земли. Вслед за этим может нарушиться работа технических приборов, а также ухудшиться общее самочувствие людей. Какие еще последствия влекут за собой магнитные бури, в материале «ВМ».