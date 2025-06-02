Свыше 90% обращений решены: фонд «Защитники Отечества» подвел двухлетние итоги

«В команде фонда работают почти четыре тысячи социальных координаторов, более тысячи из них — ветераны специальной военной операции, их жены и матери. Всего в фонд поступило более двух миллионов обращений, свыше 90% из них решено», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, самые популярные запросы: назначение мер социальной поддержки (более 320 тысяч), денежные выплаты (свыше 230 тысяч), юридическая помощь (более 180 тысяч). Свыше 175 тысяч ветеранов и членов их семей получили медицинскую помощь в ведущих учреждениях. За два года при помощи фонда «Защитники Отечества» адаптированы для комфортного проживания ветеранов спецоперации с инвалидностью более тысячи квартир и домов.
В фонде также подчеркнули, что важным направлением деятельности является обучение и трудоустройство ветеранов СВО. Всего в фонд поступило более 7,5 тысяч заявок по вопросам обучения и переобучения, а более 11 тысяч героев обратились с запросами о помощи в трудоустройстве, около 70% таких запросов решены.
В своей деятельности фонд активно внедряет новые технологии, чтобы сделать взаимодействие с ветеранами и близкими участников СВО эффективным. Так, Государственная информационная система «Защитник Отечества» позволит быстрее решать вопросы всех, кто обращается в фонд.
Получить информацию о фонде и мерах поддержки можно любым удобным способом. На горячую линию за два года поступило более 375 тысяч звонков, совершено более двух миллионов визитов на сайт фонда, а интерактивную страницу на портале «Госуслуги» просмотрели более 12 миллионов раз.
За последний год полномочия фонда «Защитники Отечества» были существенно расширены. Например, в качестве средства реабилитации фонд начал выдавать автомобили с ручным управлением ветеранам СВО с инвалидностью. До конца года будет выдано более 500 таких машин.
В этом году фонд начнет выдавать ветеранам с инвалидностью адаптивную одежду — летний, зимний и демисезонный комплекты для занятий спортом и реабилитации.
Фонд также организует соревнования «Кубок Защитников Отечества» не только для ветеранов специальной военной операции, но и участников других войн и локальных конфликтов.
Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что в филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. «Координаторы помогают не только делом, но и словом, а такая поддержка нашим ветеранам особенно необходима. Персональная помощь позволяет качественно и быстро обрабатывать запросы от героев, которые встали на защиту Родины. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов из зоны СВО им необходимо скорее адаптироваться к мирной жизни. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, найти работу, получить меры социальной поддержки. Все эти запросы решает фонд “Защитники Отечества”. Мы всегда находимся рядом с ветеранами, никогда не забываем о подвиге погибших героев и готовы оказывать их близким необходимую помощь», — сказала Цивилева.
Два года назад по указу президента России Владимира Путина во всех регионах России начали свою работу филиалы фонда «Защитники Отечества». Главная задача фонда — персональное сопровождение ветеранов и членов семей участников СВО. За два года фонд создал и развивает комплексную систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей по самым разным направлениям.