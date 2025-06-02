Свыше 90% обращений решены: фонд «Защитники Отечества» подвел двухлетние итоги

Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что в филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. «Координаторы помогают не только делом, но и словом, а такая поддержка нашим ветеранам особенно необходима. Персональная помощь позволяет качественно и быстро обрабатывать запросы от героев, которые встали на защиту Родины. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов из зоны СВО им необходимо скорее адаптироваться к мирной жизни. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, найти работу, получить меры социальной поддержки. Все эти запросы решает фонд “Защитники Отечества”. Мы всегда находимся рядом с ветеранами, никогда не забываем о подвиге погибших героев и готовы оказывать их близким необходимую помощь», — сказала Цивилева.