Дети участников СВО посетили экскурсию и концерт звезд в Музее Победы

Мария Гартвик, вдова героя специальной военной операции, сопровождала на экскурсии и концерте своих детей, Василису и Софию. Девочкам очень понравилась программа. «Предложил эту поездку наш социальный координатор из фонда “Защитники Отечества”. И, конечно же, мы согласились принять участие в увлекательном мероприятии. Первый раз мы обратились в фонд в то время, когда мой супруг пропал без вести. К сожалению, муж погиб. Социальный координатор во всем нам помогает: решает вопросы с документацией, организует поездки в лагерь для детей и во многом другом. Большое спасибо фонду за поддержку», — рассказала Мария Гартвик.