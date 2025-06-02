Млечный Путь и Туманность Андромеды могут не столкнуться

Европейские и американские астрофизики попытались уточнить этот прогноз, для чего они создали максимально детальную компьютерную модель Млечного Пути и его ближайшего окружения, которая описывает процесс их эволюции в ближайшие 10 млрд лет. В этих расчетах ученые учли, как на движение и взаимодействие Млечного Пути и Туманности Андромеды влияют их спутники, в том числе Малое Магелланово облако и галактика М32, самый близкий спутник Туманности Андромеды.