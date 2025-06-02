Машинист, погибший в ЧП под Брянском, спас сотни жизней, сообщили в РЖД

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.