Машинист, погибший в ЧП под Брянском, спас сотни жизней, сообщили в РЖД

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Машинист Павел Мишин, погибший в результате ЧП с поездом под Брянском, спас сотни жизней пассажиров, пожертвовав собой, сообщили РЖД.
«Заметив внезапно возникшее на пути препятствие, он мгновенно применил экстренное торможение, приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении. Меры, которые успел предпринять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров», — говорится в сообщении РЖД.
Действия Мишина, отмечает компания — пример высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества.
Компания предоставит всю необходимую помощь и поддержку семье Павла Мишина.
«Дети до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты, им будет оказано содействие в получении высшего или среднего профессионального образования», — пишут РЖД.