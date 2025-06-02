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Машинист, погибший в ЧП под Брянском, спас сотни жизней, сообщили в РЖД

РЖД: машинист Мишин, погибший в результате ЧП под Брянском, спас сотни жизней.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Машинист Павел Мишин, погибший в результате ЧП с поездом под Брянском, спас сотни жизней пассажиров, пожертвовав собой, сообщили РЖД.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.

«Заметив внезапно возникшее на пути препятствие, он мгновенно применил экстренное торможение, приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении. Меры, которые успел предпринять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров», — говорится в сообщении РЖД.

Действия Мишина, отмечает компания — пример высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества.

Компания предоставит всю необходимую помощь и поддержку семье Павла Мишина.

«Дети до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты, им будет оказано содействие в получении высшего или среднего профессионального образования», — пишут РЖД.