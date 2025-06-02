Создание нового наноматериала ускорит разработку субволновых антенн

Как отмечают Шалин и другие уечные, одно из самых необычных свойств наночастиц заключается в том, что они рассеивают свет и взаимодействуют с его волнами совершенно не так, как это делают крупные предметы. Эти необычные эффекты объясняют существование многих природных феноменов, в том числе синий цвет неба и красный цвет закатов.