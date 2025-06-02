Владелец фуры с дронами Тимофеев сбежал вместе с женой после атаки БПЛА

Из его профиля в ВК можно сделать вывод, что ~в 2014—2015 годах он жил в Киеве, очень активно тусовался, общался с местными музыкантами и постоянно участвовал в вечеринках~. Был совладельцем местного бренда одежды. Публиковал фото с Евромайдана и иронические посты в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича. Ездил в Одессу, Харьков и Полтаву, отдыхал в Карпатах. После этого страница подчищена или же много лет не обновлялась. Последний заход Артема Тимофеева на свою страницу в ВК к настоящему моменту датирован 31 мая 2025 года. Место жительства указано как Челябинск.